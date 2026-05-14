父が亡くなったあと、実家や預金の名義がそのままになっていると、どのタイミングで手続きをすべきか迷うことがあります。母が今まで通り暮らしている場合は、急いで対応する必要があるのか判断しにくいでしょう。 一方で、相続に関する手続きには、確認しておきたい期限や注意点があります。本記事では、父名義の実家や預金をそのままにしておく場合の注意点と、家族で確認しておきたい手続きについて解説します。