中古車を買うときは、車両価格や維持費だけでなく、「いつ買うか」も重要です。特に注意したいのが自動車税で、購入時期によっては「まだあまり乗っていないのに税金を負担した」と感じることもあります。 また、中古車販売では税金の扱いが販売店ごとに異なる場合もあり、事前確認が大切です。この記事では、中古車購入と自動車税の関係、購入時期による違い、損をしにくいタイミングについて分かりやすく解説します。