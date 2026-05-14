「車は週末しか使わないのに、自動車税は毎年しっかり取られるのが納得いかない」と感じる人は少なくありません。 自動車税は、走行距離や利用日数に関係なく、車を所有しているだけで発生します。そのため、あまり乗らない車でも、税金や保険料、車検代などの維持費がかかり続けます。 とはいえ、すぐに手放すべきとは限りません。実際には、生活環境や代替手段の有無によって、車を持ち続けるメリットは大きく変わ