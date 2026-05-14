フードアナリストでもある筆者のフィールドワークのひとつが、新商品の売り場ウォッチング。2026年の春夏期で見えたことが、アジア・エスニック系フードが豊作なことです。このトレンドを、実食レビューとともに解説します。今期はお茶以外のアジア・エスニック系の新作がアツい以前からアジア・エスニック系フードはちらほら出てきているのですが、今期は数が多いうえに個性派が目立つんですよね。で、近年の代表的な傾向は『ゴン