ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）に言及した。打撃不振が続いた大谷は前日12日（同13日）の同戦で12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号アーチを放った。ただ、この日の試合は予定通り投手に専念し、打者としては欠場する。14日（同15日）の同戦も疲労を考慮し、休養が与えられる予定となっている。ロバーツ監督はこの日の試合