ソロシンガーの柏木由紀が13日、東京芸術劇場 コンサートホールにて 『柏木由紀 オーケストラコンサート「SHORT CAKE」』を開催した。 柏木さんにとって初めてのフルオーケストラによる豪華なサウンドとともに、自身のソロ楽曲やAKB48の名曲たちをオーケストラならではの贅沢で壮大な特別なステージを作り上げた。 指揮には、数多くのポップス×オーケストラ公演でも高い評価を得る佐々木新平氏、演奏はアニログインして続きを読む