好角家で知られるタレント・山根千佳（30）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカートの夏コーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「@eimyistoire_official さんのセットアップが可愛すぎる〜」とつづり始めた。「洗濯しても全くシワにならなくて、この夏大活躍の予感！！！！」と紺のセットアップミニスカート夏コーデショットを投稿した。ネットでは「素敵」「ミニスカお似合い！」「美脚」「可愛