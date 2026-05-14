初夏の内モンゴル自治区ハンギン旗のクブチ砂漠では、作業員が防砂を目的とした植物や砂止めの柵を設置し、砂漠化対策を進めている。新華網が伝えた。ハンギン旗は近年、砂漠化対策を秩序に基づいて推し進め、クブチ砂漠の周りを囲むように森林や草地帯、防風・防砂帯、太陽光発電による砂漠化対策エリアなどの事業を進め、黄河の蛇行エリアである「几字湾」攻略戦の勝利に向けて取り組みを強化している。（提供/人民網日本語版・