325馬力で「シビックタイプR」超え！フォルクスワーゲン ジャパンは2026年4月28日、フォルクスワーゲンのGTIブランド生誕50周年を記念した特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を、同年6月13日に愛知県の豊橋本社で開催すると発表しました。1976年に最高出力110psの初代「ゴルフGTI」が誕生してから半世紀、世界で250万台以上が生産され、最も成功したコンパクトスポーツカーがいよいよ記念すべき年を迎えます。初代モデルは当初