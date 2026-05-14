値上げ背景に事務コストや医療費の上昇2026年11月から、クルマやバイクに加入が義務付けられている自賠責保険の保険料が13年ぶりに引き上げられることが明らかになりました。引き上げ幅は平均で6.2％となり、自動車ユーザーの負担増が見込まれます。クルマやバイクなどの自動車を運転する際は、自動車損害賠償責任保険（いわゆる自賠責保険）に加入しなければなりません。【画像】「自賠責保険料の引上げ改定について」金融庁