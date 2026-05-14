AI投資拡大で進む「ハイパースケーラーの負債依存」 グーグルの親会社であるアルファベット［GOOGL］が円建て社債を発行すると報道されている。アルファベットはこれまでも複数の通貨で社債を発行し、資金を調達してきた。今回の円建て債は調達市場・通貨分散の一環だが、よりシンプルな捉え方は、時価総額が世界最大級のビッグテックでさえ、自前のキャッシュフローではAI投資資金を賄えず、ます