メジャー生活16年で5度のゴールドグラブ賞に輝き、今年3月に現役引退を表明したジェイソン・ヘイワード氏（36）がドジャースのフロントに加わると13日（日本時間14日）、地元メディア「ロサンゼルス・タイムズ」のマディ・リー記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者は「ヘイワードはドジャースのフロントに特別補佐として加わることとなった。彼は今日、ドジャースタジアムに来ている」と報じた。また、米スポーツ