女優の加藤ローサ（４０）が、しっかりメイク姿の最新ショットを公開した。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、青いハートマークを３つつけて自撮り写真を載せた加藤。この投稿にフォロワーからは「若いな」「幾つだよ！可愛い」「全然昔と変わらない」「肌が綺麗」「美しすぎます」「どタイプです」「なりたい顔」などのコメントが寄せられている。２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気者になった加藤