◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、両軍無得点の２回先頭で迎えた１打席目にフルカウントから四球を選んで出塁し、１５試合連続出塁とした。岡本は５月に入ってから調子を上げ、１〜５日（同２〜６日）の５試合で５本塁打。１〜１１日（同２〜１２