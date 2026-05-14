身が締まってうまみの濃い「初がつお」。春から初夏にかけて、スーパーの鮮魚コーナーで見かける機会も増えましたね。せっかくなら、この時期ならではのおいしさを存分に楽しみたい！そこで今回は、初がつおの選び方や、きれいに仕上がる切り方のコツをお届けします。初がつおとは？暖かい海を好むかつおは、春の訪れとともに黒潮に乗って北上し、5〜6月には関東に達します。そのため、初夏を告げる魚として「初もの」のかつおは