世界保健機構(ＷＨＯ)が示す健康を保つ為の1週間の運動量とは 最低でも週１５０分の有酸素運動が必要！ ランニングの習慣化と同じくらい重要なのが、「どれくらいの強さの運動をどれくらいすれば効果が出るのか」を知っておくことです。具体的に必要な運動量や時間がわかれば、それを目標にして頑張れるからです。 ひとつの目安が、「世界保健機構（ＷＨＯ）」の『身体活動・座位行動ガイドライン』です。これによれば「中強