ヨシュアと約束の地カナン 契約の箱が起こした奇跡 モーセの後を継いだのはヨシュアでした。ヨシュアはモーセの腹心で、モーセがシナイ山に登った時も途中まで従っていました。 新たなイスラエルの民たちの指導者となったヨシュアの使命は、＊約束の地カナンへと民たちを連れていくことでした。 しかし、そこには難問がいくつもありました。 その1つがヨルダン川の渡河（とか） でした。十戒の石板を納