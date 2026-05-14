東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.86高値157.93安値157.57 158.36ハイブレイク 158.15抵抗2 158.00抵抗1 157.79ピボット 157.64支持1 157.43支持2 157.28ローブレイク ユーロドル 終値1.1711高値1.1742安値1.1696 1.1783ハイブレイク 1.1762抵抗2 1.1737抵抗1 1.1716ピボット 1.1691支持1 1.1670支持2 1.1645ロ&#12