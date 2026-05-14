東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.87高値185.16安値184.63 185.67ハイブレイク 185.42抵抗2 185.14抵抗1 184.89ピボット 184.61支持1 184.36支持2 184.08ローブレイク ポンド円 終値213.49高値213.70安値212.89 214.64ハイブレイク 214.17抵抗2 213.83抵抗1 213.36ピボット 213.02支持1 212.55支持2 212.21ロ&#1254