東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.62高値9.63安値9.53 9.76ハイブレイク 9.69抵抗2 9.66抵抗1 9.59ピボット 9.56支持1 9.49支持2 9.46ローブレイク シンガポールドル円 終値124.03高値124.13安値123.85 124.44ハイブレイク 124.28抵抗2 124.16抵抗1 124.00ピボット 123.88支持1 123.72支持2 123.60ローブレイ