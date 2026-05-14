東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7258高値0.7272安値0.7231 0.7317ハイブレイク 0.7295抵抗2 0.7276抵抗1 0.7254ピボット 0.7235支持1 0.7213支持2 0.7194ローブレイク キーウィドル 終値0.5936高値0.5966安値0.5920 0.6007ハイブレイク 0.5987抵抗2 0.5961抵抗1 0.5941ピボット 0.5915支持1 0.5895