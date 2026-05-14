ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ゴージャスなドレスショットを投稿した。現在、ABEMAで配信中の恋愛や婚活のリアリティーショー「時計じかけのマリッジ」に出演中の西澤アナ。自身のインスタグラムで「『時計じかけのマリッジ』第3話のご視聴、有難うございました」と題してつづり始めた。「現婚約者と進み続けるのか、それとも新たな道へと進むのか。そしてその選択は正しか