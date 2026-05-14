俳優の渡辺拓弥（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。大物先輩俳優とのツーショットを公開した。「舞台『はがきの王様』今日にて、代役の務めが終わりました」とつづり、同作の主演で元TOKIOの松岡昌宏とのツーショットを投稿した。「ピエール瀧さん演じる楢崎幸之助、そして兄演じる鈴木シャーク！2人の視点から作品に向き合うことが出来て、充実感たっぷりの時間となりました。ありがとうございました！」とつづっ