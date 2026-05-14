【ワシントン共同】米国務省高官は13日、6月に開幕するサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の出場国出身のチケット保有者に対し、特定の国からの渡航者に課している米国入国時の保証金納付を免除すると明らかにした。共同通信の取材に答えた。トランプ政権は厳格な不法移民対策の一環として、昨年から50カ国を対象に商用や観光目的のビザ申請者に最大1万5千ドル（約240万円）の保証金の納付を義務付けている。AP通