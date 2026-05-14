今回は、既婚女性が男友達とデートし、連れて行かれた場所についてのエピソードを紹介します。夫に「お前も浮気していいぞ」と言われ…「私には結婚3年目の夫がいますが、最近夫の浮気が発覚したんです。夫を問い詰めると、『でも俺だって自由が欲しいんだ』などと言って、浮気を開き直ってきました。さらに『オープンマリッジ（夫婦お互いが合意のもと、配偶者以外との性的・恋愛関係を許容する結婚の形）にしようぜ』『お前も浮