・ＮＹダウ４９６９３．２０（－６７．３６） 高値４９７４７．６１ 安値４９４５１．００ ・Ｓ＆Ｐ５００７４４４．２５（＋４３．２９） ・ナスダック総合指数２６４０２．３４（＋３１４．１４） 出所：MINKABU PRESS