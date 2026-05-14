・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝１０１．０２ドル（－１．１６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７０６．７ドル（＋２０．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８８８８．８セント（＋３７５．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６６５．００セント（±０．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６６．５０セ