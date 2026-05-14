１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６７．３６ドル安の４万９６９３．２０ドルと４日ぶりに反落した。４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が市場予想を上回る伸びとなり、インフレ懸念が強まった。年内の利上げの可能性が意識され、全体相場の重荷となった。ハイテク関連株の一角が買われ、ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。 セールスフォース＜CRM＞やホーム・デポ＜HD＞が売られ、ＩＢＭ