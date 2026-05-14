[5.13 コッパ・イタリア決勝 ラツィオ 0-2 インテル]コッパ・イタリア決勝が13日に行われ、インテルがラツィオに2-0で勝利した。3シーズンぶり10度目の大会制覇。すでにセリエA優勝を決めており、国内2冠を達成した。インテルが先制したのは前半14分。右CKからキッカーのDFフェデリコ・ディマルコが左足でクロスを送ると、ニアのFWマルクス・テュラムが反応し、その奥にいたDFアダム・マルシッチに当たってオウンゴールとなっ