ユニフォームネクスト [東証Ｇ] が5月14日朝(08:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の営業損益(非連結)は1600万円の黒字(前年同期は100万円の赤字)に浮上したが、通期計画の9億円に対する進捗率は1.8％となり、5年平均（ただし赤字期を除く）の4.3％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.1％→0.8％に改善した。 株探ニュース