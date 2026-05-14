俳優の桜井日奈子と日穏が主演を務める映画『死神バーバー』の公開日が、6月26日に決定。あわせて、本予告映像とポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『死神バーバー』本予告映像本作は、『れいこいるか』などで知られるいまおかしんじの最新作。舞台となるのは、死神たちが営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」。亡くなった人間をお色直しし、魂が冥土へ旅立つ前に、残された家族や大切な人と“最後の1日”を過ご