「コーヒーを飲むと認知症予防になる」と聞いたことがある人もいるかもしれません。毎日の習慣として親しまれているコーヒーですが、近年、コーヒーやカフェインと認知機能、認知症リスクとの関係を調べた研究が増えています。○コーヒーと認知症リスクの研究実際、複数の観察研究やメタ解析では、適量のコーヒー摂取が認知症やアルツハイマー病のリスク低下と関連する可能性が示されています。2026年に報告された13万人以上を対象