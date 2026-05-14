【マクドナルド】では、今年もタツタ系の「限定メニュー」がカムバック！ 5月中旬までの期間限定で味わえるバーガーは、「機動戦士ガンダム」とのコラボパッケージにも要注目です。今回はマニアが食感を評価している、満足感のありそうなメニューをご紹介。毎年ある定番商品に加えて、新たに仲間入りしたバーガーもご紹介しますので、ぜひお見逃しなく。 定番が期間限定で復活！「チキ