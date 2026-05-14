俳優ベネディクト・カンバーバッチが、ロンドンで別の自転車利用者と激しい口論を繰り広げる様子が話題になっています。 海外メディアによると、『ドクター・ストレンジ』や『SHERLOCK／シャーロック』で知られるカンバーバッチは先週、ロンドン市内で自転車に乗っていた際、信号無視をめぐって他のサイクリストとトラブルになったといいます。 「あなたは嘘をついている」…路上でヒートアップ