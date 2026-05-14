年の近い兄弟がいると、どうしても比べられてしまう場面はありますよね。子どもの頃の何気ない親の一言や扱いの違いが、大人になっても心のどこかに残り続けているという人もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 報われない努力 昔から母は長女の私に厳しく、2歳下の弟には甘い人でした。自分はダメなのに、弟は許されている……そんなこともたくさんあり、子ども心に何度も傷つきま