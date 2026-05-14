ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』より、予告映像が解禁された。【動画】ウルトラマンシリーズ60周年記念映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』予告映像本作は、『万引き家族』などで知られる映画監督・是枝裕和が企画を担当するほか、ギレルモ・デル・トロ、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣など国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語りつくし、「ウルトラ