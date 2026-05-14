◆米大リーグブレーブス―カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。日本人投手トップの５勝目へ、初回を３者凡退で立ち上がった。先頭のデュボンを三ゴロ、２番ボールドウィンと３番アルビーズから２者連続空振り三振を奪った。鈴木誠也外野手は「５番・右翼」でスタメン出場した。今永は７日の前回登