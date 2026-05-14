ロックバンドのレッド・ホット・チリ・ペッパーズが、全音源カタログをワーナー・ミュージック・グループに売却したことが分かった。ビルボード誌によると、その金額は約3億ドル(約470億円)とされ、今年屈指の大型ロック取引となる。 【写真】スケールが違うレッチリ現代ロック屈指の高額カタログ売却 売却対象には、13枚のスタジオ・アルバムや現在も高いストリーミング