フリーアナウンサーの望月理恵(54)が、12日に自身のインスタグラムを更新。メガネをかけたラフなショットを公開した。 【写真】ゴマキそっくり！いつまでも若々しい 「iPhone12から17に機種変しました」と携帯電話を変えたことを報告。「変えてよかったことはバッテリーが持つこと!!」と記し、「残念だったのはパスワードを忘れて開けられないアプリあること」とつづった。 「あとはProにす