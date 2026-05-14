神戸DFンドカ・ボニフェイスが京都戦で決勝弾ヴィッセル神戸は5月13日、J1百年構想リーグ第12節で京都サンガF.C.と対戦し1-0で勝利を収めた。西地区制覇に向けて貴重な決勝ゴールを決めた神戸DFンドカ・ボニフェイスは「髪で触っていた。あれは俺のゴール」と、オウンゴールの可能性も指摘されたなかで真相を語った。チームを救うゴールはオウンゴール疑惑の一撃となった。神戸は今季、序盤こそ好調を維持し首位を走っていたも