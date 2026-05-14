高市早苗首相、片山さつき財務相、茂木敏充外相−−。スコット・ベッセント米国財務長官が11〜13日の訪日中に東京で相次いで会談した日本内閣の主要人物だ。14日から始まるドナルド・トランプ米大統領の国賓訪中と米中首脳会談を控える中、米日政府が事実上の事前調整に入ったという解釈が出ている。表面的に公開された議題は、日本政府の為替介入や、レアアース（希土類）など核心鉱物に関連する経済安保問題だった。日本財務省の