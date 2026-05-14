◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は13日（日本時間14日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場予定。自身は現在ジャッジ（ヤンキース）に続きア・リーグ2位の15本塁打をマークし、両リーグトップ17本塁打のシュワバー（フィリーズ）にも迫っている。一方で三振数も前日3三振を喫し、両リーグトップタイの63とその豪快さをメジャ