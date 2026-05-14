ひとりで寝たいはずの犬が、目覚めるといつも3匹の猫に囲まれて困っている姿を捉えた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、話題となっている。サビ猫三姉妹の家さん（@matsugoro_kurashi）が投稿したこの写真には、1万件のいいねが集まった。なぜ犬は猫たちに囲まれてしまうのか。種族を超えたユニークな関係性について、飼い主さんに話を聞いた。【写真】「なんつー顔w」…猫の重すぎる（？）愛にこの表情――ワンちゃんが寝てい