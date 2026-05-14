タレントのさとう珠緒（53）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ドット柄のワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「だんだん日差しが強くなってきましたね〜」とつづり始めた。ドット柄の白ワンピースショットとともに「良い夜を」で締めた。ネットでは「可愛い！」「めちゃくちゃ素敵」「スタイル良いですね〜」「腕細いのうらやましい」などの声があがった。