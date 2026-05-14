ホルムズ海峡に機雷、海自派遣を本格検討か2026年4月24日付の時事通信は、日本政府と政府与党が、海上自衛隊の機雷掃海部隊を派遣することが可能かどうか、本格的な検討に入ったと報じました。【もちろん無人】これが最新の「対機雷戦」です！（画像で見る）2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことから、イランは対抗措置として原油輸送の要衝であるホルムズ海峡を封鎖。アメリカも対抗措置としてイランの港湾封