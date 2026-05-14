日本航空（JAL）は、JALマイレージバンク（JMB）のFLY ONステイタスカードの発行を2027年1月末をもって終了する。JALマイレージバンクアプリの提示により、全てのステイタスサービスを利用できるとして、2021年1月からは希望する会員のみへステイタスカードを発行していた。最終受付日は2027年1月31日。サービスステイタスの有効期限にかかわらず、カードの有効期限は一律で2027年3月末までとなる。