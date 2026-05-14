「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「30代男優タレントパワーランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】2位：菅田将暉2位は、俳優の菅田将暉さんでした。2026年4月17日に公開された綾瀬はるかさん主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』に出演しているほか、6月19日公開予定の本木雅弘