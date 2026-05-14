モデルの吉川ひなのさんは5月13日、自身のInstagramを更新。“とっても辛かった”時期の写真を公開しました。【写真】泣き顔の自撮りショット「わたしはもう、笑いながらいまを生きてる」吉川さんは「2024年は、とっても辛かった。先が見えなくてどうしたらいいのかわからなくてその日1日を生きるのに精一杯だった」とつづり、1枚の写真を投稿。涙を流している自撮りショットです。「でもちゃんと、前に進んでいくんだよね。あの