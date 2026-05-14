アメリカの議会上院は13日、FRB＝連邦準備制度理事会の新しい議長に元理事のケビン・ウォーシュ氏を起用する人事案を承認しました。議会上院は13日、FRBの次期議長に元理事のケビン・ウォーシュ氏56歳を起用する人事案について採決し、賛成54票、反対45票の賛成多数で承認しました。15日で任期を迎えるパウエル議長の後任としてトランプ大統領が指名していました。この人事について野党・民主党の議員は、利下げを求めるトランプ氏