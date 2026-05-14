天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまは、5月1日から7日まで、栃木県の御料牧場で静養された。【写真】5月9日、「みどりの感謝祭」にグリーンが印象的なカメリアプリントのワンピースで出席された佳子さま女性皇族の将来を最優先すべき「御料牧場は宮内庁直轄の牧場です。前回のご滞在は2年前。ご一家でタケノコ掘りをされる写真は、宮内庁の公式インスタグラムで最も多くの『いいね』を集めた投稿となりました。今年のご様子につい